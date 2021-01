Plysje hâldt twa mannen oan dy't oproppe te rellen yn Drachten

Neffens de plysje is der sprake fan 'opruiing'. De plysje slút net út dat der mear minsken oanholden wurde. Minsken fan de plysje, de ME, en de befeiliging binne massaan oanwêzich yn Drachten.

Earder op de middei waard dúdlik dat dêr in needferoardering útjûn is fanwege driigjende rellen. Op dit stuit is de sitewaasje rêstich. De tagongsdiken wurde wol kontrolearre, der binne peletons fan de ME yn it sintrum, en de plysje is mei in protte minsken yn de wenwyk De Wiken. By in skoalle yn dy wyk soene relskoppers by mekoar komme wolle.