Bewenners Waadeilannen hoege net nei fêstewâl foar faksinaasje

Alderen en soarchpersoniel wurde as earste faksinearre, meldt de GGD. Dat soe per eilân in pear dagen duorje kinne.

De GGD meldt dat 85-plussers dy't op de eilannen wenje, in brief thús krije kinne dêr't yn stiet dat se nei de fêste wal moatte foar in coronaprik. Dy kinne se fuortsmite.

De Fryske GGD wol de kommende tiid faker nei de eilannen, om alle minsken fan boppe de 18 te faksinearjen.

Earder pleite boargemaster Leo Pieter Stoel fan It Amelân al foar in spesjale behanneling fan de eilannen. Hy hie it leafste sjoen dat der ien grutte faksinaasjeronde kommen wie.

"Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om naar een centrale priklocatie te gaan, en een verzorgingshuis op een eiland is te klein, als de vaccins met duizenden tegelijk komen. Dan kun je beter alle inwoners in één keer vaccineren", sei er doe.