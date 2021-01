HEA! Brânwachtheiten en brânwachtsoannen

It frijwilligebrânwachtkorps fan It Hearrenfean is in echt famyljekorps. Der sitte mar leafst trije twatallen by fan heit en soan. De heiten binne allegearre feteranen, en de soannen binne thús oanstutsen troch it brânwachtfirus. Mar allegearre geane se foarelkoar troch it fjoer.