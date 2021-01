Karmelkleaster yn Drachten ferkocht; omboud ta wensoarchsintrum

Der moatte 32 keamers yn it kleaster komme. Op eltse acht bewenners is der in hûskeamer en keuken. De útstrieling fan it gebou feroaret net: de âlde eleminten bliuwe behâlden. De tún bliuwt ek yntakt en it gebou wurdt ferduorsume.

Eigeners Jan Hofstra en Ietsje en Hofstra-De Jager kochten it kleaster yn 1993 fan de susters Karmelitessen mei de ynstek om it gebou foar it Noarden te behâlden. Jan Hofstra ferstoar yn 2015.

Yn de ôfrûne 28 jier is der in soad bard. Der waarden krystfierings, lêzings, konserten en tentoanstellings hâlden en it wie ek in plak foar brulloften en útfearten. It ôfskied fan Jan wie ek yn it kleaster.