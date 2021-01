Tal coronapasjinten yn sikehuzen sawat gelyk bleaun

Yn Grinslân is it tal coronapasjinten yn it sikehûs woansdei hast gelyk oan de sifers yn Fryslân. Yn Grinslân lizze 72 coronapasjinten yn it sikehûs, fan wa 23 op de IC. Yn Drinte binne 46 pasjinten opnaam mei in Covid-19-besmetting. Fan harren lizze 14 op de intensive care.