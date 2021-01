Brune float krinkt troch suggestje fan fraude troch steatssekretaris

De skippers fregen fan 't simmer omtinken foar de kwestje troch mei de skippen foar it eilân Pampus lizzen te gean. Nei de aksje sieten de wurdfierders om tafel mei steatsekretaris Mona Keijzer fan Ekonomyske Saken en Klimaat. Der waard 15 miljoen euro tasein. De oerheid stelde it jild beskikber fanwegen de histoaryske wearde fan de brune float.

Kritearia

It soe lykwols net dúdlik wêze hokker skippen ûnder de regeling falle. Neffens de steatssekretaris moatte de kritearia dêrfoar earst dúdlik wurde foar't it jild takend wurde kin. Oft de brune float it lykwols sa lang sûnder stipe folhâlde kin, is de fraach. "Het geld is gewoon nodig en snel", seit Puper.

Keijzer tinkt yn febrewaris pas mear dúdlikens jaan te kinnen oer hoe't it komt mei it jild. Dat fynt skipper en brune float-foarsitter Paul Scheffer op syn sêftst sein 'ferwûnderlik'. Hy begrypt net wêrom't it sa lang duorret foar't it jild takend wurdt, wylst yn augustus al bekend waard dat der jild beskikber wie.

Underskied

Puper begrypt de eangst foar fraude wol, mar hy freget him ôf wêrom't der ûnderskied makke wurdt tusken dizze en de oare stipemaatregels. "Waarom zijn ze bij de NOW of TVL bijvoorbeeld minder bang voor fraude dan bij een regeling voor de bruine vloot, waarbij alle gegevens zoals kwartaalaangiften bekend zijn." Dêrneist binne alle skippen registrearre. "Als ze hun eigen gegevens nakijken, is de fraude makkelijk te ondervangen."