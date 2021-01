Omwenners net bliid mei útwreiding Van der Valk Drachten: "Wy lizze ús der net by del"

Yn buorskip Oerterper Fallaat by Drachten is argewaasje oer nijbouplannen fan it Van der Valk-hotel. Dy wol útwreidzje mei sechstich keamers en dan yn in nijbou fan 30 meter heech. Dat is twa kear sa heech as it hotelgebou fan no. De nijbou soe ek nochris tichterby it buorskip komme. Bewenners lizze harren der net by del.