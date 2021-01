Fryske teäters sykje gearwurking om coronakrisis te oerlibjen

Mei har fiven hawwe se har feriene yn it Fries Schouwburg Overleg (FSO). Tegearre mei de provinsje en gemeenten is it inisjatyf naam om te soargjen dat de kultuerketen funksjonearjen bliuwt en dat de ferbining mei it publyk bestean bliuwt. "We zijn al lange tijd gesloten en er is heel weinig zicht op wanneer we weer open kunnen en in welke vorm", leit Wiebren Buma fan Theater Sneek út.

'Wendbaar en weerbaar'

De teäters wolle derfoar soargje dat se yn de takomst bestean bliuwe kinne yn situaasjes fan ûnmacht. Se wolle 'wendbaar en weerbaar' wurde. It ferbûn freget dêrom in Aanjaagfonds oan dat derfoar soargje moat dat teäters fernijende konsepten ûntwikkelje kinne. Dêrneist moat der neffens it ferbûn in ticketgarânsjefûns yn it libben roppen wurde.

Fungearje as produsint

De teäters wolle sels fungearje as produsint en produksjehûs en sa de folsleine keten en it kulturele klimaat yn Fryslân ferstevigje. "Wij willen werkgelegenheid blijven bieden aan alle makers, technici, decorbouwers..."

Dat wolle se dwaan troch sels produksjes en festivals te betinken, talintopliedings serieuzer oan te pakken, mear produksjes mei regionale tema's te meitsjen en lytsere foarstellings te meitsjen foar in lokaal publyk. "Het is een beetje een andere rol voor theaters", leit Buma út.