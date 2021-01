Natuermuseum freget provinsje om help, "besuniging hat rampsalige gefolgen"

Ek de gigantyske kolleksje fan 330.000 stikken is net mear te behearen. Dêr binne net genôch meiwurkers foar. Konservator Peter Koomen is de iennige dy't dit wurk docht. It oantal minsken is al jierren te min foar it wurk, neffens it museum.

Frysk erfgoed ferdwynt

It liket derop út te draaien dat it Natuermuseum in grut part fan de kolleksje fuortdwaan moat. "Daarmee verdwijnt een belangrijk deel van het Friese erfgoed naar elders", seit Koomen.

Oare gefolgen fan de subsydzjekoarting binne dat se nei alle gedachten in pear dagen yn de wike ticht moatte, dat se gjin of minder fakânsje-aktiviteiten dwaan kinne en dat de fêste opstelling net fernijd wurde kin.