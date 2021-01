Straf foar swiere mishanneling fan Tilster falt folle leger út as eask justysje

Neffens justysje hiene se har skuldich makke oan it meipleegjen fan poging ta moard op in 34-jierrige man út Koatstertille. Se tochten dat hy in seksadvertinsje fan de Grouster frou yn de Kollumer Krante set hie.

Se hienen him yn de simmer fan 2019 nei it hûs fan de Grouster lokt, dêr't de Ljouwerter de man út Koatstertille oanfoel mei in stik ark. De Tilster pakte it ark ôf en sloech de Ljouwerter man knock-out. De Tilster is dêrfoar earder feroardiele ta in jier selstraf en tbs.

De Ljouwerter rûn swier harsenletsel op. Hy wit neat mear fan de jûn. By it bepalen fan de strafmaat hold de rjochtbank der rekken mei dat de man swier tatakele is. De twa moatte in skeafergoeding fan 2.700 euro oan de Ljouwerter betelje.