Twizeler krijt boete foar spul om hûn

In 63-jierrige ynwenner fan Twizel hat in boete krigen nei spul om syn hûn yn augustus. De hûn fan de fertochte naaide út en biet in fytser yn it kût. De fytser besocht de hûn fan him ôf te hâlden mei syn fyts en de foet, mar dêr waard de Twizeler lilk om.