Gjin diskusje oer posysje Hearrenfeantrainer Johnny Jansen nei minne rige

It rint foar gjin meter by SC Hearrenfean: mei twa punten út de lêste seis wedstriden binne de resultaten dramatysk. Foaral as je witte dat Heracles Almelo (twa kear), Feyenoord, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk en VVV-Venlo de tsjinstanners wienen. Utsein Feyenoord binne dat allegear ploegen út it rjochterrychje. De kommende wiken hat Hearrenfean in swier programma, se nimme it dan op tsjin Feyenoord, FC Twente, Vitesse, AZ en FC Grins, allegear ploegen út de top 7.

Jansen: "Natuurlijk is dat lastig, maar daarom is de uitdaging des te groter toch een goed resultaat te halen. Het verleden is geweest, daar moet je de positieve dingen uithalen, waar je weer mee verder kunt."