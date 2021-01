Alden hawwe noed oer mooglike sluting fan iepenbiere skoalle yn Eastersee

"It liket in 'striid' te wêzen tusken de kristlike en iepenbiere skoalle en it liket derop dat de iepenbiere no slute moat en dêr binne we op tsjin", seit Bert Bremer is ien fan de brieveskriuwers. "Der binne genôch bern yn it doarp, we binne gjin krimpgemeente. Foar de takomst binne der genôch bern foar de skoalle." Yn Eastersee wenje sa'n 900 minsken.

In gearwurking of fúzje is earder wol besocht, mar dat rûn op neat út. Bremer pleitet foar in nij petear en nei gearwurking te sjen. "Dat is yn Bantegea ek slagge. It soe moai wêze as we ien brede skoalle krije kinne. Eastersee en Ychtenbrêge binne beide te lyts foar twa skoallen. We tinke dat der besteansrjocht is foar in goede skoalle yn it doarp. De skoalle sit oan de Tsjûkemar. dat is sa'n moai útsicht. It is skande as dat net behâlden bliuwt."