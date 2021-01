Ynwenners Wier hawwe lûdsoerlêst fan nije radar

Ynwenner Hans Blanksma: "Hy is yn de hjerstfakânsje oanset en sûnt dy tiid hearre we dat lûd. Se binne ús wat temjitte kaam om it om alve oere jûns ticht te dwaan, mar as er draait en we ha simmerdeis de ruten iepen, dan moatte we de eardoppen yn dwaan. Doe't de nije yn 2018 oankundige waard, hienen we dit net ferwachte. Bist wol fjirtich jier fierder yn de tiid, de techniken binne ek folle fierder. En no wurde we hjirmei konfrontearre. De straling skynt ek fiif kear sterker te wêzen, dêr jouwe se net dúdlik antwurd op."

Gosse Visser fan Doarpsbelangen follet oan: "It is in yrritant lûd, in foarbygeande auto ebt wer fuort. Dizze draait no oant alve oere, mar it is de bedoeling dat er 24 oeren deis draait en sân dagen yn de wike." Doarpsbelang is yn it foar net foarljochte troch Definsje. "We wolle werom nei de noarmen fan de âlde radar."