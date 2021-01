Lûdsoerlêst, minder wifi en minder fûgels: PvdA en FNP wolle oplossing foar radar Wier

"De bewenners meitsje har soargen oer de gefolgen fan it leechfrekwinte lûd op har sûnens", sizze Steateleden Erik de Groot (PvdA) en Sijbe Knol (FNP). "It ferminderet it wengenot. Der moat gau in oplossing komme."

Minder wifi en minder fûgels

Ynwenners fan Wier ha net allinnich lêst fan it lûd, mar sizze ek dat it wifisinjaal minder is en dat se faker lêst ha fan elektrisiteitssteuringen.

Minsken yn Wier sjogge boppedat minder fûgels de lêste tiid. Se tinke dat dat ek komt troch it lûd. De PvdA en FNP wolle witte oft der ûndersyk dien is nei de miljeu-effekten fan de nije ynstallaasje en oft de radar binnen de omjouwingsfergunning past.

"Wêrom gjin oerlis?"

Ut petearen mei bewenners is it de Steateleden dúdlik wurden dat de kommunikaasje net goed west hat, foarôfgeand oan it ferfangen fan de radar. "Pas nei fragen en klachten fan bewenners hat der in foarljochtingsgearkomste fan Definsje west", sizze De Groot en Knol. "Wy wolle witte wêrom't der yn it foar gjin oerlis west hat mei de bewenners."

De twa partijen freegje oan de deputearre oft dy de klachten fan de bewenners ûnder de oandacht bringe wol by Barbara Visser, de steatssekretaris fan Definsje, mei de oprop om rap ta in oplossing te kommen. Yn de Twadde Keamer ha de PVV en PvdA ek al fragen steld, nei berjochtjouwing fan de LC.