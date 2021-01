Nije opfanglokaasje foar statushâlders yn Ljouwert is stap tichterby

De gemeente Ljouwert praat fierder mei it Centraal Orgaan opvang Asielzoekers oer in nij asylsikerssintrum yn de stêd. Omdat in mearderheid fan de ried achter it plan stiet, kinne no fierdere stappen set wurde, sizze boargemaster en wethâlders. As it azc der komt, giet it om in opfangsintrum foar 250 statushâlders of asylsikers dy't in goeie kâns meitsje om yn Nederlân bliuwe te meien.