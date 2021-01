Dokkumer skilderij lang om let nei Rijksmuseum foar slavernij-útstalling

Nederlân hat yn in grutte rol spile yn de slavernij, en sels yn Dokkum binne dêr spoaren fan werom te finen. It skilderij wurdt tydlik útliend oan it museum.

It is foar it earst dat der yn it Rijksmuseum in útstalling is oer de slavernij. Yn de tentoanstelling binne tsien ferhalen te sjen út de perioade tusken de 17e en de 19e iuw, bygelyks fan minsken dy't ta slaaf makke binne. Mar ek fan de oare kant, minsken dy't slaven holden. Dat wurdt dien mei in grut ferskaat oan objekten út ferskate musea, argiven en kolleksjes.

Betsjinners fan Nederlânsk-Ynje

It skilderij is yn 1697 makke troch de skilder Gerard Wigmana (1673-1741) fan Warkum. Der stiet in selskip op mei de doetiidske boargemaster fan Dokkum. Bysûnder is dat der ek in tal ta slaaf makke minsken op it skilderij steane. Dy wiene meinommen út Nederlânsk-Ynje troch VOC-skippen. Op it skilderij steane boargemaster Julius Schelto van Aitzema (ferstoarn yn 1714) en syn frou Sara van den Broek (ca. 1650-1719). Fierder steane op it skilderij dus ferskate betsjinners. Ien fan harren is Filander de Baron, dy't út Batavia kaam en fan ta slaaf makke betsjinner opklom ta útfierder fan fûnissen.