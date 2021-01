Tineke Schokker yn Rie fan Kommissarissen Wynpark Fryslân

Deputearre Sander de Rouwe: "Mei Tineke Schokker helje wy in ervaren bestjoerder nei de Rie fan Kommissarissen fan Wynpark Fryslân. Dit is de earste stap yn it op krêft bringen fan de Rie fan Kommissarissen fan it wynpark, nei it fuortgean fan Thecla Bodewes." De Rouwe seit Bodewes tankber te wêzen foar wat sy dien hat foar it wynpark. "Tineke Schokker is in goede opfolger yn dizze perioade wêryn't it wynpark realisearre wurdt."

Schokker (CDA) is sûnt 2015 boargemaster fan Flylân. Fan 2007 oant 2015 wie se deputearre fan de provinsje Fryslân. Yn septimber 2020 makke sy bekend dat sy ophold as boargemaster fan Flylân. De proseduere foar har opfolging rint.