Der is bot ferset tsjin fleanfjild Lelystêd, ek út Fryslân wei, omdat der soargen binne oer lûdsoerlêst. De iepening fan it fleanfjild wie al op de lange baan skood fanwege strangere regels troch de stikstofkrisis. Beijderwellen tinkt dat it kontroversjeel ferklearjen in soad útstel opsmyt en úteinlik ôfstel. "Het gaat nu niet meer behandeld worden."

De tiidgeast spilet bot mei yn it omslaan fan it sentimint oer it fleanfjild. "Er is de laatste jaren vliegschaamte ontstaan." Dat is it wurd dat de skamte oanjout dy't ien fielt as hy of sy gebrûk makket fan it fleantúch wylst der minder miljeufersmoargjende ferfiersalternativen binne. "Er gaat zeker minder gevlogen worden."

Minder reizen

It fleanfjild moast der komme om yn fakânsjetiid de druk op Schiphol te ferleegjen. Mar de twivels oer it fleanfjild binne allinne mar grutter wurden no't der folle minder flein wurdt as gefolch fan de coronakrisis. Beijderwellen: "Waarom moet Lelystad dan in godsnaam nog open? Dat slaat nergens op!"

It kabinet foel ôfrûne wike nei oanlieding fan de bernetaslagge-affêre, wêrtroch't it fleanfjild in ûnderwerp foar it folgjende kabinet wurdt. Beijderwellen tinkt dat der yn in nije regearing aanst net genôch stipe is foar Lelystad Airport. "Ik denk dat ze in de coalitie minder partijen zullen vinden die die weg willen inslaan."