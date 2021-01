Studintefakbûn LSVb: “Noed oer tentamens NHL Stenden”

In wurdfierder fan NHL Stenden seit de soargen fan de studinten te begripen, mar ûntkent dat de problemen dy't de LSVb beskriuwt ek spylje bij de Ljouwerter hegeskoalle. "Wij maken gebruik van verschillende online toetsingssystemen die allemaal alleen toegankelijk zijn voor mensen met een account van de hogeschool. Daarmee is het volgens ons zo veilig mogelijk en voldoet het aan alle voorwaarden."

Ek is it bij NHL Stenden net sa dat in algoritme bepaalt oft der sprake is fan fraude of net. "Het zijn allemaal menselijke surveillanten die die beoordeling doen. Weliswaar met hulp van de computer, maar de computer is niet de bepalende factor."

Net ideaal, mar it is net oars

Neffens de hegeskoalle is it net ideaal dat der op dizze wize toetst wurde moat, mar is der gewoan gjin oare opsje. "We hebben gewoon niet genoeg ruimte om de studenten fysiek hun toetsen te laten maken. Ze moeten dan op anderhalve meter van elkaar zitten en dat is niet te doen."