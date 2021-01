Oprop fia reanimaasje-app jildige útsûndering foar jûnsklok

De jûnsklok dy't op it stuit fan 21.00 oant 04.30 oere jildt, hat bekende mar ek minder bekende útsûnderingen. It ferlienen fan driuwende medyske help is sa'n útsûndering op de regel. In reanimaasje is dus in jildige reden om de doar út te gean. Dat meldt HartslagNu.