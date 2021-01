Petysje tsjin nije wynmûne by fûgelopfang Moddergat goed 500 kear ûndertekene

It sit de bewenners fan Paesens-Moddergat al in skoft dwers; de wynmûne by fûgelopfang de Fûgelpits. De mûne is ferâldere, en moat ferfongen wurde. De gemeente hat dêrfoar in fergunning ferliend, mar de nije mûne wurdt folle heger as no it gefal is. Guon omwenners binne dêr poer op tsjin en ha in petysje opstart, dy't yntusken goed 500 kear ûndertekene is.