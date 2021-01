Ljouwerter krijt troch fertraging mei de trein boete foar skeinen jûnsklokregels

De rigide oanpak troch de oerheid doocht net, fynt er. "It liket hast wol op de taslagge-affêre. Je krije earst om boete, en dêrnei moat de boarger mar sjen dat er it werom draait. It liket nergens op."

De ferfelende ûnderfining fan sneintejûn soarget der ek foar dat Engwerda noch mear begryp fielt foar jongeren dy't grutte beswieren hawwe tsjin de jûnsklok en dêr ek tsjin yn aksje komme. "Jonge minsken wolle inoar treffe en fan it libben genietsje. Dat begryp ik wol. Ik fyn dat der fan harren wol in hiel soad frege wurdt." Engwerda fynt it heech tiid dat de oerheid kritysker sjocht nei de eigen wurkwize,

Kommende snein wer nei Maastricht

Omke yn Maastricht hoecht der net oer yn te sitten dat er net wer besite út Fryslân krijt, hoe krap oft de reistiid ek is troch de jûnsklok. "No snein gean ik wer. En as omke wol dat ik in heal oerke langer bliuw, dan doch ik dat, jûnsklok of gjin jûnsklok en sa'n ferklearring nim ik ek net mei. Ik bin in ynteger man. As minsken in bytsje ynteger mei my omgeane, dan gean ik in hiel ein mei se mei. Mar as it sa giet, dan sykje se it mar út."