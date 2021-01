Soad plysje yn grutdiels rêstich Ljouwert

De Albert Heijn oan de Emmakade is earder tichtgong fanwege de mooglike ûnrêst. Njonken de oproppen ta konfrontaasje en fernielingen, krige de gemeente ek sinjalen fan groepen dy't just nei it sintrum ta woenen om de relskoppers tsjin te hâlden en winkels te beskermjen.

It hat moandeitejûn in skoftke ûnrêstich west by it Zamenhofpark, flakby it Cambuurstadion. Letter op de jûn wie it hast oeral yn de stêd wer rêstich.