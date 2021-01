FOTO'S: Nije boat fan Doeksen tiisdei yn de tsjinstregeling

De twa nije skippen wurde ynset foar de feartsjinst tusken Flylân en Skylge. "Het bouwtraject is lang en hobbelig geweest", seit Dirk Spoor, de nije direkteur fan Doeksen. "Niet in de laatste plaats door de coronacrisis, maar nu we dit omvangrijke project afronden, kunnen we met trots zeggen dat het twee fantastische schepen heeft opgeleverd: twee efficiënte, lichtgewicht LNG-catamarans met een lage uitstoot en een interieur met faciliteiten die bijdragen aan de eilandervaring van onze gasten."

Fanwege alle coronamaatregels dy't jilde, komt der gjin feestlike yntroduksje. Passazjiers wurde ferwolkomme troch in maskotte en krije kofje of tee.