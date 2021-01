Kabinet mei neat beslute oer 'controversieel' fleanfjild Lelystêd

De iepening fan it fleanfjild wie al op de lange baan skood fanwege strangere regels troch de stikstofkrisis. De twivels oer it fleanfjild binne allinne mar grutter wurden no't der folle minder flein wurdt as gefolch fan de coronakrisis.

Der is bot ferset tsjin fleanfjild Lelystêd, ek út Fryslân wei, omdat der soargen binne oer lûdsoerlêst.