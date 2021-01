Wolvegeaster bedriget groep jeugd mei isolaasjemes en moat wurkstraf dwaan

Hy brûkte in isolaasjemes, dat brûkt wurdt om isolaasjemateriaal te snijen. Neffens de Wolvegeaster waard syn styfdochter al in skoft bedrige troch in groep jongerein. Hy woe it groepke dêrop oansprekke. It groepke kaam dringend op him ôf, seit er, wêrnei't er it mes pakte om him te ferdigenjen.

In frou út Hurdegaryp (39) hie in frou dy't by de fertochte hearde yn it gesicht rekke mei it roaster fan in jiskebaktegel. De Hurdegarypster sei dat se har ferdigene hie, mar de rjochter seach dat oars. Sy waard foar mishanneling feroardiele ta in wurkstraf fan 30 oeren. Se moat 300 euro oan de oare frou betelje.

De man út Wolvegea moat 60 oeren wurkstraf dwaan. Hy seach letter wol yn dat it 'hiel dom' wie. Hy sei dat er it mes net spesjaal meinaam hie om te driigjen. Hy hie it mes mei foar syn wurk yn de bus.