FIDEO: Korrespondint Sjinkie op besite by shorttrackkampioenen Suzanne en Itzhak

It Europeesk kampioenskip shorttrack wie foar de Friezen it ôfrûne wykein wer tige suksesfol. Suzanne Schulting wûn trije fan de fjouwer ôfstannen en waard foar de tredde kear Europeesk kampioen, Itzhak de Laat pakte foar it earst in medalje yn it klassemint en mei de relay wûn Nederlân goud (manlju) en sulver (froulju). Alle reden om kontakt te sykjen mei ús korrespondint yn it Poalske Gdansk: Sjinkie Knegt.