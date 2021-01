Foar it earst yn 90 jier in gat yn de Ofslútdyk foar fisktrek

De fiskmigraasjerivier is in inisjatyf fan de Waadferiening, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. It wurdt makke troch De Nieuwe Afsluitdijk, in gearwurking tusken de Fryslân en Noard-Hollân en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon.

Rykswettersteat makket it gat, yn opdracht fan de provinsje Fryslân. "De Vismigratierivier is een unieke kans voor de waterbouwsector om zichzelf opnieuw wereldwijd op de kaart te zetten", seit deputearre Avine Fokkens.

Wichtich foar goed hûndert fisksoarten

Seebiolooch en mei-inisjatyfnimmer Wouter van der Heij fan de Waadferiening seit dat de Waadsee foar goed hûndert fisksoarten in belangrike skeakel yn it libben is. "Door de aanleg van dijken en dammen zijn er wereldwijd veel trekroutes doorsneden. De Vismigratierivier wordt een iconische vispassage op een iconische plek, waarmee Nederland met de Afsluitdijk opnieuw een internationaal voorbeeld stelt."