32 hûzen ûntromme yn Snits om gaslekkaazje

By wurk op de Westhemstraat is in gaslieding rekke. Fia it rioel is it gas de hûzen yn kaam. Der binne gjin ferwûnen, meldt de brânwacht. Foar de wissichheid is der wol in ambulânse teplak.

Der is opskaald nei in GRIP 1-situaasje. De omskriuwing dêrfan is in 'incident waarbij goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is'. Der is dêrom in kommandowein ûnderweis om alles te koördinearjen.

Netbehearder Liander is der ek mei ferskate auto's.