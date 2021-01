Stoart Wolvegea wegeret tenei bestelauto's

Op it stoart wurdt gjin bedriuwsôffal ynsammele, it is allinnich bedoeld foar guod fan partikulieren. Dochs bart it noch faak dat der wol bedriuwsôffal brocht wurdt. Dat bart faak mei bestelauto's. Dêrom binne dizze auto's mei in griis kenteken fan 1 febrewaris ôf net langer wolkom.

Foar partikulieren dy't allinnich in bestelwein ha, makket de gemeente ûnder betingsten in útsûndering.