Plysje dielt 172 bekeuringen út foar negearjen jûnsklok

Sûnt ôfrûne sneontejûn jildt de jûnsklok. Fan njoggen oere jûns oant healwei fiven moarns meie ynwenners net de strjitte op as se dêrfoar gjin jildige reden hawwe. Foar minsken dy't oan it wurk moatte of de hûn útlitte, jildt in útsûndering.