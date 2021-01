ANWB Automaatje Waadhoeke rydt âlderein mei 'prikritten' nei faksinaasjelokaasje

"Wy fernimme no al dat ús klanten, benammen âlderen dy't minder mobyl binne, harren grutte soargen meitsje oer wêr en hoe't se de prik helje moatte", seit koördinator Mia Bonnema. "Wy ha noch gjin antwurden op de fraach wêr't it faksinearjen krekt plakfine sil, mar we kinne dizze minsken wol alfêst gerêst stelle oer hoe't se der komme moatte. It faksin is urgint genôch om de help fan ANWB Automaatje yn te skeakeljen. En dy help sille wy dus folop jaan mei ús 'prikritten'."

Rap te plak

It inisjatyf ANWB Automaatje Waadhoeke rint al twa jier. Frijwillige sjauffeurs ride mei har eigen auto buertgenoaten nei plakken dêr't se net selsstannich komme kinne. Wa't help nedich hat om by de faksinaasjelokaasje te kommen, kin him of har no al oanmelde by ANWB Automaatje Waadhoeke, fia De Skûle. Tsjin de tiid dat de ôfspraak is, wurdt kontakt lein tusken beide partijen.

Help ek mei

Bonnema hopet genôch frijwilligers te hawwen. "Us team fan frijwilligers, dy't ek yn de drege moannen altyd wer foar ús klear stienen, kin wol wat ekstra help brûke. Minsken mei in eigen auto, dy't ús yn dizze drokke tiid helpe wolle om alles goed ferrinne te litten, roppe wy op om har te melden."