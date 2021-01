Ekologysk ûndersyk by Wynpark Fryslân

Hoe komt it mei de fûgels, de flearmûzen, de fisken, wetterplanten en skulpbisten by Wynpark Fryslân by Koarnwertersân? Dat is de haadfraach dêr't advysburo's Waardenburg en Altenburg & Wymenga grutskalich ûndersyk nei dwaan sille. By it wynpark is in natuereilân oanlein, dat in oanloklik gebiet wurde moat foar ferskate bisten om fretten te finen of út te rêsten.