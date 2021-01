Frachtferkear troch Waskemar is libbensgefaarlik; provinsje moat maatregels nimme

De grutte frachtweinen dy't fan de slûprûte tusken Drachten en Haulerwyk gebrûk meitsje, soargje net allinnich foar in soad oerlêst, mar ek foar libbensgefaarlike situaasjes.

Neffens de wurkgroep VerkeersVeilig Waskemeer komt it gauris foar dat de learlingen fan CSG Liudger letterlik fan de fyts riden wurde. Ek de direkteur fan de skoalle, Dick Wilbrink, hat noed oer de ferkearssituaasje. "Ik krijg met enige regelmaat te horen 'meneer, dat ging nog maar net goed'. Moet het nu zo ver komen dat het écht een keer helemaal fout gaat voordat ze iets doen bij gemeente of provincie? Hopelijk zien ze in dat er sneller op geacteerd moet worden, want we willen geen dodelijk ongeval."

Brânbrief

De wurkgroep freget no yn in brânbrief oan deputearre Avine Fokkens om hjir no sa gau mooglik wat oan te dwaan, foardat der deadlike slachtoffers falle.

Eardere ôfspraken mei deputearre Sietske Poepjes binne nammentlik troch Fokkens net oernommen. Deputearre Fokkens bliuwt de slûprûte oant no ta fasilitearjen. Yn oktober ferline jier hat der in oerlis west tusken de wurkgroep, gemeente Eaststellingwerf en provinsje. Dêryn hat de provinsje sprutsen oer it ferpleatsen fan transportbedriuw Boonstra út Haulerwyk nei de sneldyk, mar dêr is noch gjin ferfolch oan jûn.

Veilig Verkeer Nederland stipet de protesten fan de wurkgroep en hat sawol de deputearre as de belutsen lokale wethâlder in skriftlik advys jûn om alle frachtferkear troch dizze doarpen te ferbieden.