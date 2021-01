Yn Grinslân is it tal coronapasjinten yn it sikehûs hast gelyk oan de sifers yn Fryslân. Yn Grinslân lizze der 79 coronapasjinten yn it sikehûs, wêrfan 24 minsken op de IC. Yn Drinte binne dat der 45, wêrfan 15 op in IC-bêd.