Ferskate ûngelokken troch glêdens op de dyk

Moandeitemoarn hawwe yn Fryslân ferskate ûngelokken west troch glêde diken. Sa rekke in auto fan de dyk op de A31 by Frjentsjer. Yn Achlum bedarre in auto yn de sleat. De meldkeamer warskôget minsken dy't de dyk noch op moatte om der ekstra goed om te tinken.