Soad animo foar staking yn de metaalsektor

Tristan Westra, fakbûnsbestjoerder by CNV, leit út wêrom't der krekt staakt wurdt. "Begin december hebben we de werkgeversorganisaties een ultimatum gestuurd, daar is geen reactie op gekomen. Daarom hebben we besloten om een estafette-staking te houden. We staken voor een eerlijke en moderne CAO. Daarvoor hebben we een aantal voorstellen gedaan. We vragen om een 1-jarige CAO. Daarnaast willen we afspraken maken over in het vaste dienst nemen van flexwerkers. Tot slot vragen we om loonsverhoging. Dat zijn in het kort de belangrijkste punten."

Drive thru-staking

Neffens Westra hat de coronakrisis net folle ynfloed op it al of net trochgean fan in nije CAO. "Met het overgrote deel van de bedrijven in deze sector gaat heel goed. Gaat het slecht met een bedrijf, dan bestaat de mogelijkheid om de loonsverhoging op te schorten." Om't der fanwege corona net op 'âlderwetske' wize staakt wurde kin, ha fakbûnen FNV en CNV in oare wize fan staken betocht. "We zijn op het concept van een drive thru-staking gekomen. Stakers komen in de auto aanrijden, registreren zich en rijden dan weer naar huis. Er wordt vandaag dus thuis gestaakt."