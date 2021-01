Mear Friezen fiele har iensum sûnt de ynfiering fan de coronamaatregels

Als it giet om de mentale sûnens dan is de trend fergelykber mei april fan foarich jier. Dat yn de simmer fan 2020 de leien losser wiene as yn april en no, blykt dan ek út de ûndersyksresultaren. Ferlike mei septimber fiele op dit momint mear minsken harren ûnder oare ûngelokkiger, iensumer en drôvich.

Mear iensumens

Egbert Minnema is datasjoernalist by RTV Noord en set in tal opfallende resultaten op in rychje. "De situatie is grotendeels vergelijkbaar met april. Mensen zijn net zo ongelukkig als vorig jaar tijdens de eerste lockdown. In april voelde 60% van de Noorderlingen zich eenzaam, nu is dat zelfs iets hoger: 68%."

Jûnsklok

Ek is minsken frege wat se fan it ynfieren fan de jûnsklok fine. Minnema: "Een kleine meerderheid vindt de avondklok logisch (51%), maar er is ook een grote groep die er niet veel heil in ziet. En 18% heeft geen mening."

Finansjele soargen

Opfallend is it antwurd dat minsken joegen op de fraach oft se harren soargen meitsje oer de finansjele gefolgen fan de coronakrisis. Minnema: "In april maakte 32% zich zorgen om de financiële situatie. Nu is dat nog maar 22%. Ondanks de strengere lockdown zijn mensen dus minder bang voor de financiële gevolgen geworden. Dat is een bijzonder resultaat."