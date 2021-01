Wat er him krekt ôfspile hat yn Aldehaske is noch net dúdlik. De plysjehelikopter hong lange tiid boppe it plak. Ek wie der in grut ferskaat oan plysje-auto's oanwêzich, en waard der ek in plysjehûn ynset.

Neffens tsjûgen soe de plysje meardere minsken oanhâlden hawwe.