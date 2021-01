Femke Kok yn persoanlik rekôr nei wrâldbekerbrûns op 1.000 meter

Femke Kok fan Nij Beets hat sneintemiddei by de wrâldbekerwedstriden yn Thialf in brûnzen medalje wûn op de 1.000 meter. De Friezinne ried in nij persoanlik rekôr fan 1.14,07. It goud gie nei de Amerikaanske Brittany Bowe yn 1.13,60. It brûns wie foar Jorien ter Mors yn 1.13,94.