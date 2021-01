Lytse coronademonstraasje yn Ljouwert

Der kamen al mei al in lytse 40 minsken ôf op in facebookoprop. Dêryn waard frege nei it Saailân te kommen om dêr 'kofje te drinken'. De plysje, dy't manmachtig oanwêzich wie, hat ferskate dielnimmers in boete jûn. Se diene dat om't de minsken har net hâlden oan de coronamaatregels. Sa hâlden se harren net oan de 1,5 meter ôfstân.

Se binne dêrnei nei hûs ta stjoerd. Neffens de gemeente is it no wer rêstich op it plein.