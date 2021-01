Antoinette de Jong wint sulver op 3.000 meter, mar rekket baanrekôr kwyt

Antoinette de Jong fan Rottum hat sneintemiddei in sulveren medalje wûn op de 3.000 meter. By de wrâldbekerwedstriid kaam se nei 3.58,52 oer de finish. Irene Schouten pakte it goud mei in nij baanrekôr fan 3.57,15. It baanrekôr stie op namme fan De Jong.