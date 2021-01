Femke Kok wint opnij wrâldbekergoud op 500 meter

Femke Kok fan Nij Beets hat ek sneintemiddei de wrâldbekerwedstriid op de 500 meter wûn. De Friezinne ried mei 37,27 wol wat stadiger as op sneon. It sulver wie foar de Russyske Angelina Golikova (37,30). It brûns gie nei Olga Fatkoelina (37,40).