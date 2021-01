Brân by boerebedriuw yn Blije feroarsaket soad reek

By in agrarysk bedriuw yn Blije hat sneintemiddei koart brân west. De brân wie neffens de brânwacht yn in strie-opslach. Yn in skuorre derneist stiene hynders en kij, dêrom waard der fuortendaalks opskaald nei 'grutte brân'. De brânwachtgroepen fan Ternaard, Ferwert en Dokkum koene it fjoer gau ûnder kontrôle krije.