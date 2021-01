Drugsfangst fan 55.000 euro by Snitser nei ferkearskontrôle yn Skearnegoutum

Omdat de plysje by de ferkearskontrôle it fermoeden hie dat de man drugs hân hie, waard fierder ûndersyk dien. In drugstest sloech posityf út en ek die bliken dat er xtc, metamfetamine en kokaïne by him hie. Dêrnei is ek syn hûs yn Snits trochsocht en dêr waard noch folle mear fûn: sa'n 16.000 xtc-pillen en kokaïne en crystal meth.

De wearde fan de drugs wurdt rûsd op goed 55.000 euro. De man sels en ek syn 26-jierrige freondinne sitte fêst.