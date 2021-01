Henk Veerman fan Hearrenfean teloarsteld, mar ek hoopfol: "Het is echt niet alleen slecht"

"Het is tekenend voor de situatie waarin we nu zitten. Je ziet dat we duidelijk alles geven om hier een resultaat te halen en we stoppen er enorm veel energie in", leit Veerman út. "In principe kunnen we dan terugvallen op een degelijke verdediging. Het is echt niet alleen slecht. De verdediging pakt het op, we zijn degelijk achterin en geven niets weg. Als je dan nog zo verliest is dat heel erg vervelend."

Dochs optimistysk

Veerman bliuwt lykwols optimistysk foar takomstige wedstriden. "We hebben ook een beetje pech, en dat moet er bij ons gewoon echt uit. Dat is nog harder werken, dan wat we nu al doen en op een gegeven moment moet dat wel goed gaan vallen", seit er. "Kijk, hier hoef je echt niet te verliezen en dat laten we 89 minuten lang zien. Dan is het heel erg vervelend dat dat nog gebeurt, maar het is niet zo dat we nu weer teruggaan naar waar het allemaal begon."

Mei it ferlies hat Hearrenfean no alve kompetysjewedstriden op rige net wûn. De ploech fan Johnny Jansen stiet no mei 22 punten op in achtste plak. Woansdei nimme de Feansters it op tsjin Feyenoord. Dy ploech komt Hearrenfean ek yn de beker wer tsjin, sa waard sneontejûn bekend.