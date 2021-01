Alde tiden werlibje op skip Witte Swaen en yn fernijd besikerssintrum yn Harns

Mienskipsprojekt

It projekt fan sawol it besikerssintrum as de Witte Swaen binne echt te markearjen as in mienskipsprojekt neffens Paul Meijeraan, foarsitter fan de stichting. "De groep vrijwilligers is zo divers en rijk aan mensen, dat het de mooiste combinaties opbrengt." Ek seach Meijeraan foarhinne yn it besikerssintrum dat in protte minsken "hun steentje wilden bijdragen".

"Zo stapte er op een dag een man binnen die had gelezen over de klok die mee was aan boord. Hij wilde deze klok wel nabouwen voor ons, zelfs al kostte het project uiteindelijk twee jaar tijd. Of het verhaal van de persoon die wel een schilderij wilde uithouwen en later ook de witte zwaan voor op het achterschip heeft gemaakt. Als je ziet hoeveel werk er al in het schip zit, krijg je wel echt bewondering en waardering voor de manier waarop ze dit vroeger deden."