Sûnt sneontejûn 21:00 meie minsken allinnich mei in goeie reden as in ferklearring fan harren wurkjouwer op 'en paad wêze. Yn de ferskate doarpen en stêden yn Fryslân wie it dêrom sneontenacht rêstich op 'e dyk. Omrop Fryslân luts de provinsje yn om it byld fêst te lizzen.