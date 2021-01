Bûnscoach kin Stroetinga nettsjinsteande winst noch gjin WK-plak tasizze

By de froulju mei Marijke Groenewoud hoopje op in WK-ticket foar de massa-start. Se helle sneon brûns by de wrâldbeker. Dêrneist sette se Irene Schouten sa goed ôf, dat dy de einsprint winne koe. Gewoanwei is Melissa Wijfje de fêste partner fan Schouten op de massa-start, mar Groenewoud hopet oanspraak te meitsjen op it startplak neist Schouten. "Ik ha my wol goed sjen litten, mar fierder is it oan de bûnscoach. Ik ha gjin idee." Coopmans is der, lykas by de manlju, ek noch net út. "Maar Marijke maakt zeker een kans, dat liet ze nu weer zien."



Takom wike stiet de massa-start wer op it programma by de twadde wrâldbeker. Bergsma rydt dan mei Ramler en Schouten mei Wijfje.